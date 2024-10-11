Украинские военнослужащие, отправляющиеся на обучение в Польшу, пересекали границу под видом гражданских и без каких-либо отметок в паспорте. Об этом РИА «Новости» рассказал бывший боец ВСУ, сбежавший из тренировочного лагеря в Польше.

По его словам, пропускной пункт на украинской стороне они прошли с паспортами Украины, не с загранпаспортами. Никаких штампов им не поставили.

«А на этом, на польском, мы показали „загранники“, у кого есть, а у кого нет, тоже показали украинский паспорт, никаких отметок, бумажек, ничего не давали, не ставили, просто прошли и все. Ну, как будто границы нет», — рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что у польских пограничников такой способ пересечения границ вопросов не вызвал. Кроме того, всех бойцов ВСУ перед этим переодели в спортивные костюмы, так что прошли они под видом гражданских.

Мужчина признался, что его отправили в Польшу после мобилизации, чтобы он прошел обучение на заряжающего танка Leopard. Только он смог сбежать в Германию, где легализовался как беженец.

До этого «Известия» опубликовали видео с пленным бойцом ВУ, рассказавшим об обстановке в рядах украинской армии.

Ранее в Польше заявили, что ВСУ достигли критического состояния на передовой, отметив, что украинцы считали Угледар неприступной крепостью, а он пал спустя несколько месяцев боев.