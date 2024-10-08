«После нескольких месяцев боев в Донецкой области пал Угледар, который украинцы считали неприступной крепостью. На фоне сообщений из других прифронтовых районов это свидетельствует о стремительном ухудшении положения Киева», — отметил автор материала.

По его мнению, переговорная позиция у Украины еще более ослабла. Ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на президенте Владимире Зеленском и западных политиках, обещавших «чудо-оружие, которое нанесет смертельный удар по Москве». В итоге украинцев только кормили сказками о военной помощи, которая «вот-вот придет».

Таким образом, планы Запада в ходе конфликта на Украине «по обескровливанию России» сейчас очень далеки от реализации.

Ранее Зеленский назвал тяжелой ситуацию на передовой. По его словам, украинским войскам придется сделать все возможное, чтобы добиться поставленных целей.