На Сумском направлении штаб батальона Вооруженных сил Украины дезертировал всем составом. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Полную небоеспособность показали 150-е бригады.
«В одном из подразделении дезертировал весь штаб батальона во главе с командиром», — рассказал собеседник агентства.
Ранее разведывательная служба Швейцарской Конфедерации сообщила о росте числа дезертиров в ВСУ. Также увеличиваются потери территорий. При этом оборона Украины вряд ли потерпит масштабный крах в 2025 году.
Во время летнего наступления ВС России украинские войска столкнулись с острым дефицитом кадров и процветанием дезертирства. Для привлечения молодежи на Украине запустили новый формат службы по контракту — на передовую завлекают выплатами в размере четырех тысяч евро.
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