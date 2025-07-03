Швейцарская разведка: в 2025 году станет больше дезертирства в ВСУ

Если Украина продолжит терять территории, то число дезертиров в рядах ВСУ в 2025 году вырастет еще больше. Такими данными поделилась разведывательная служба Швейцарской Конфедерации.

«Потери территории и дезертирство еще больше возрастут. Кроме того, персонала не хватает и он пожилой», — отметили в докладе.

При этом швейцарские спецслужбы считают маловероятным, что украинская оборона потерпит масштабный крах в этом году. Они не исключили возможное прекращение огня со стороны ВСУ.

Разведка Швейцарии также пришла к выводу, что Россия имеет достаточно ресурсов для продолжения перевооружения.

На фоне летнего наступления ВС России, украинская армия столкнулась с острым дефицитом кадров и процветанием дезертирства. Чтобы привлечь на службу молодежь, на Украине запустили новый формат службы по контракту. Мужчин от 18 до 24 лет завлекают на передовую выплатами в размере четырех тысяч евро.