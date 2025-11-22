Схрон ВСУ с отравляющими веществами обнаружили под Красноармейском

Оперативники ФСБ обнаружили тайник ВСУ с боевыми отравляющими веществами под Красноармейском. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по ДНР.

Силовики изъяли из тайника пробирки с запрещенным химическим веществом «хлорпикрин».

Также ФСБ установила личность боевика ВСУ, отдававшего приказ на применение ядовитого вещества. Им оказался командир 108-го штурмового батальона 59-й мотопехотной бригады ВСУ Сергей Филимонов.

Следователи завели уголовные дела по статьям «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», «Убийство», «Организация преступления» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

Ранее крупный схрон ВСУ с натовскими образцами оружия нашли в селе Селидово в ДНР. Оперативники изъяли два американских пулемета М60 и Browning, пять болгарских гранатометов ATGL-L, три винтовки американского чешского и немецкого производства — M4 Carbine, CZ-Bren 2 и HAENEL.