Шольц раскрыл Зеленскому подробности разговора с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом глава киевского режима написал в своем Telegram-канале.

«Канцлер Германии раскрыл детали своего звонка Путину», — добавил Зеленский.

Путин и Шольц 15 ноября провели первый с 2022 года разговор по телефону. Российский лидер подтвердил готовность России к урегулированию конфликта на Украине и отметил, что переговоры прервались не по вине российской стороны. Также он назвал многолетнюю агрессивную политику НАТО причиной нынешнего кризиса.

Сам немецкий канцлер счел решение поговорить с Путиным правильным, хотя некоторые из западных лидеров осудили его за этот шаг. При этом он назвал позицию российского лидера по Украине «неприемлемой».