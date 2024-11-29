Шольц раскрыл Зеленскому подробности разговора с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом глава киевского режима написал в своем Telegram-канале.
«Канцлер Германии раскрыл детали своего звонка Путину», — добавил Зеленский.
Путин и Шольц 15 ноября провели первый с 2022 года разговор по телефону. Российский лидер подтвердил готовность России к урегулированию конфликта на Украине и отметил, что переговоры прервались не по вине российской стороны. Также он назвал многолетнюю агрессивную политику НАТО причиной нынешнего кризиса.