Шольц раскрыл свою главную мысль в разговоре с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл свою главную мысль в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Политик дал интервью изданию T-Online .

«Я дал ему понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины ослабнет», — заявил Шольц.

Военная помощь Украине со стороны Германии достигает 28 миллиардов евро. ФРГ — самый сильный после США сторонник Украины в мире, напомнил канцлер. Он добавил, что ему было важно донести до Путина свое мнение о ситуации.

Накануне немецкий лидер признался, что снова хотел бы переговорить по телефону с российским президентом. Он назвал наивными тех, кто «бегает по Германии» и считает, что одного или двух разговоров достаточно.

Перед первой беседой с Путиным Шольц провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.