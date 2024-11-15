Шольц перед звонком Путину провел переговоры с Зеленским

Кабмин Германии: Шольц перед звонком Путину разговаривал с Зеленским

Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, прежде чем начать телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщил журнал Barron’s .

По его словам, после разговора с российским лидером Шольц снова позвонит Зеленскому.

Ранее представитель кабмина ФРГ подтвердил данные о звонке немецкого канцлера Путину. Он рассказал, что стороны обсуждали переговоры по Украине и достижение справедливого и долгосрочного мира. Шольц рассказал российскому президенту о готовности ФРГ поддерживать Украину, добавил он.

По данным газеты Sueddeutsche Zeitung, диалог Путина и канцлера ФРГ продлился около часа.