Шольц захотел снова переговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил изданию T-Online, что хотел бы еще раз поговорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Первый разговор состоялся в ноябре 2024 года.
«Я бы сделал это. Просто нельзя быть наивным или питать иллюзии. Некоторые люди <…> бегают по Германии и утверждают, что достаточно одного или двух разговоров», — отметил Шольц.
Немецкий чиновник подчеркнул, что провел уже два разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом. По словам Шольца, с Трампом они договорились о координации позиций по конфликту на Украине.
Перед первым разговором с Путиным 15 ноября Шольц провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. После телефонного разговора с российским лидером канцлер снова позвонил на Украину. По словам Зеленского, Шольц раскрыл ему подробности переговоров с Путиным.
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