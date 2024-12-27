Шольц захотел снова переговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил изданию T-Online , что хотел бы еще раз поговорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Первый разговор состоялся в ноябре 2024 года.

«Я бы сделал это. Просто нельзя быть наивным или питать иллюзии. Некоторые люди <…> бегают по Германии и утверждают, что достаточно одного или двух разговоров», — отметил Шольц.

Немецкий чиновник подчеркнул, что провел уже два разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом. По словам Шольца, с Трампом они договорились о координации позиций по конфликту на Украине.

Перед первым разговором с Путиным 15 ноября Шольц провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. После телефонного разговора с российским лидером канцлер снова позвонил на Украину. По словам Зеленского, Шольц раскрыл ему подробности переговоров с Путиным.