Шольц объяснил, зачем звонил Путину

Шольц назвал разговор с Путиным способом узнать мнение о переговорах

IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, зачем звонил президенту России Владимиру Путину. По мнению немецкого политика, лучший способ понять российского лидера — это поговорить с ним.

Отвечая на вопрос журналиста из Süddeutsche Zeitung о том, почему Путин должен идти на переговоры, когда Россия укрепляет свои позиции, Шольц сказал, что обсуждать его мысли на этот счет бессмысленно.

«Нам придется это выяснить, в том числе, поговорив с ним об этом», — сказал Шольц.

Канцлер Германии провел телефонный разговор с президентом России. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с украинским конфликтом. Примечательно, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны. Путин объяснил Шольцу, что нужно для договоренностей с Украиной.

Ранее депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи предположил, что Шольц позвонил Путину, потому что испугался мирного плана по Украине, который разработал избранный президент США Дональд Трамп.

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