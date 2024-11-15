Путин объяснил Шольцу, что нужно для договоренностей с Украиной

Возможные договоренности по Украине должны учитывать интересы России, заявил президент Владимир Путин во время телефонной беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем. Главы государств договорились, что их помощники будут на связи, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Шольц обменялись мнениями по ситуации на Украине. Президент напомнил, что конфликт стал результатом многолетней агрессивной политики НАТО. На украинской земле планировали создать антироссийский плацдарм, а русскоязычное население всячески притесняли.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. Она открыта к диалогу и сейчас, а российские предложения хорошо известны.

«Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное устранить первопричины конфликта», — добавили в пресс-службе Кремля.

Днем 15 ноября состоялся первые за несколько лет телефонные переговоры Владимира Путина и Олафа Шольца. По данным западных СМИ, Владимир Зеленский просил главу немецкого правительства не звонить российскому лидеру.