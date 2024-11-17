«Он боится». В бундестаге объяснили, зачем Шольц звонил Путину

Немецкий канцлер Олаф Шольц позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, потому что испугался мирного плана по Украине, который разработал избранный президент США Дональд Трамп. Такое мнение выразил депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи соцсети Х .

«Канцлер сейчас обращается к Путину, потому что Трамп был избран президентом США. Он (Шольц — прим. ред.) боится, что может наступить мир, который нанесет ущерб интересам Украины», — написал парламентарий.

Гизи отметил, что немецкому канцлеру нужно было раньше обратиться к России с мирными предложениями. Это бы предотвратило неприятные последствия для Украины. Теперь же что-то делать может быть «слишком поздно».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Америку будет возглавлять Дональд Трамп, то украинский конфликт закончится быстрее. При этом точную дату завершения кризиса глава государства назвать не смог.