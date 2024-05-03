Шойгу заявил о взломе системы опорных пунктов ВСУ на всей линии боестолкновения | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 13:50 Шойгу заявил о взломе системы опорных пунктов ВСУ на всей линии боестолкновения Шойгу: ВС России продолжают взламывать систему опорных пунктов ВСУ Alexander Ermochenko/Xinhua / Global Look Press

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Российские войска продолжают взламывать систему опорных пунктов ВСУ на всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.

Глава ведомства начал выступление на мероприятии с ситуации в зоне специальной операции.

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«Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под нашим натиском вынуждены бросать свои позиции и отступать», — подчеркнул министр.

Шойгу также сообщил, что с начала года российские военные взяли под контроль 547 квадратных километров территорий в новых регионах. За последние две недели армия освободила от украинских боевиков Семеновку, Бердычи и Новобахмутовку. Каждые сутки в апреле ВСУ теряли по тысяче человек, сообщила «Газета.ru».