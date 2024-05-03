Шойгу заявил о взломе системы опорных пунктов ВСУ на всей линии боестолкновения | 360°

03 мая 2024, 13:50
Шойгу заявил о взломе системы опорных пунктов ВСУ на всей линии боестолкновения
Шойгу: ВС России продолжают взламывать систему опорных пунктов ВСУ
Российские войска продолжают взламывать систему опорных пунктов ВСУ на всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.
Глава ведомства начал выступление на мероприятии с ситуации в зоне специальной операции.
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«Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под нашим натиском вынуждены бросать свои позиции и отступать», — подчеркнул министр.
Шойгу также сообщил, что с начала года российские военные взяли под контроль 547 квадратных километров территорий в новых регионах. За последние две недели армия освободила от украинских боевиков Семеновку, Бердычи и Новобахмутовку. Каждые сутки в апреле ВСУ теряли по тысяче человек, сообщила «Газета.ru».
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Специальная военная операция РФ на Украине
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