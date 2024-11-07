Шойгу обвинил Украину в попытках совершить акты ядерного терроризма

Планы Украины по захвату Курской атомной электростанции и постоянные удары ВСУ по Запорожской АЭС свидетельствуют о попытках Киева совершать акты ядерного терроризма. Об этом на 12-й встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«В Курской области агрессия Украины имела целью захват Курской атомной электростанции. Регулярные удары продолжаются по Запорожской атомной электростанции и сопутствующей критической инфраструктуре. Это попытка совершения ядерного терроризма», — сказал он.

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов также сообщал о планах киевского режима по захвату Курской АЭС. В Минобороны отмечали, что ВСУ для этой цели задействовали 20 тысяч военных, 50 единиц бронетехники, 27 танков, 5 единиц реактивных систем залпового огня и 30 единиц ствольной артиллерии.

Ранее российские военные сорвали операцию ВСУ «Короткое замыкание» по захвату ЗАЭС.