Шойгу емко описал гарантии безопасности по Украине русской пословицей

Фото: РИА «Новости»

Украина минимум дважды срывала соглашения по гарантиям безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на пресс-конференции в Куала-Лумпуре.

«Есть такая старая русская пословица: единожды солгавши, кто ж тебе поверит. А тут не единожды, во всяком случае, по Украине — уже дважды», — отметил он.

Накануне президент Дональд Трамп заявил, что США не предоставят Украине значительных гарантий безопасности, а поручат эту миссию Европе.

Также он подчеркнул, что поддерживает предложение отправить на украинскую территорию миротворческий контингент, однако считает, что для этого необходимо учесть интересы всех сторон конфликта.

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