США возложат гарантии безопасности для Украины на Европу

Соединенные Штаты не предоставят Украине значительных гарантий безопасности, это поручат Европе. С таким заявлением на брифинге выступил президент США Дональд Трамп.

«Я не собираюсь давать значительные гарантии безопасности. Мы поручим это Европе, потому что, как вы знаете, речь идет о Европе — это их сосед. Но мы, конечно, позаботимся о том, чтобы все прошло хорошо», — сказал он.

По словам Трампа, США будут активно сотрудничать с Украиной в сфере редкоземельных элементов, в которых нуждается американская промышленность. Он заявил, что одной из главных целей Соединенных Штатов в отношении республики является возмещение ранее вложенных средств.

Также Трамп подтвердил, что президент Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу, 28 февраля. Во время визита главы киевского режима планируется подписание соглашения по природным ресурсам между США и Украиной.