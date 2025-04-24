Российские военные в ближайшее время зачистят всю территорию Курской области от украинских боевиков. Операция входит в завершающую стадию, заявил в интервью ТАСС секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

«В рамках контртеррористической операции завершается зачистка от боевиков Курской области. Блестящее проведение операции „Поток“ с использованием участка стратегического газопровода Уренгой — Помары — Ужгород уже вошло в историю военной науки», — сказал он.

Шойгу также отметил, что ситуация в зоне спецоперации остается ключевым фактором, влияющим на формирование обстановки внутри страны и в мире. При этом каждый день она меняется в пользу России.

Шойгу добавил, что бойцы ВС РФ уже освободили более 99% территории ЛНР и порядка двух третей ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Российские военные активно наступают по всей линии боестолкновения, освобождая новые населенные пункты.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что зверства, творимые украинскими боевиками на курской земле, все будут задокументированы. Снисхождения к ним не будет, выжившие пойдут под суд как террористы.

Ранее следственный комитет России сообщил о возбуждении 175 уголовных дел против пленных бойцов ВСУ, вторгнувшихся на Курщину. Суд уже рассмотрел 41 дело, в которых фигурируют 98 лиц.