СК возбудил дела против 290 пленных бойцов ВСУ, вторгнувшихся в Курскую область

Возбуждены 175 уголовных дел в отношении 290 украинских военнопленных, напавших на Курскую область. Об этом РИА «Новости» сообщили в Следственном комитете России.

«В отношении 290 пленных военнослужащих ВСУ возбуждено 175 уголовных дел, из которых 41 дело в отношении 98 лиц уже рассмотрено судом», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, российские правоохранители в рамках расследования дела о вербовке и участии наемников в боях на стороне ВСУ занимаются уголовным преследованием иностранцев, отметившихся в курском приграничье.

По информации СК, в их числе бразильские, перуанские и колумбийские наемники, граждане Парагвая и датчанка.

Ранее Генпрокуратура России сообщила об осуждении 79 боевиков ВСУ и иностранных наемников, вторгнувшихся в Курскую область. Осужденные получили разные сроки — от 13 лет колонии до пожизненного лишения свободы.