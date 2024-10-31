ВСУ атаковали порт Бердянска с помощью дрона-камикадзе

Украинские боевики атаковали порт Бердянска, использовав дрон-камикадзе. Об этом сообщила администрация муниципалитета в Telegram-канале .

«Сегодня утром преступный киевский режим совершил террористическую атаку на городской порт, предположительно, с использованием беспилотников-камикадзе», — указали в городской администрации.

В городе сработала система противовоздушной обороны. Все дежурные и оперативные службы работают на месте. Власти предупредили, что после попытки атаковать противники попытается навести панику в социальных сетях, публикуя вбросы и фейки. Жителей призвали доверять только проверенным источникам информации.

Ночью атаке беспилотников подверглась Ростовская область. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы уничтожили девять дронов.