Аэропорт Махачкалы временно прекратил работу утром 6 ноября

Росавиация: аэропорт Махачкалы временно не принимает и не отправляет рейсы

В аэропорту Махачкалы ввели временные ограничения. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации — пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 08:35 по московскому времени 6 ноября временные ограничения введены на работу аэропорта Махачкала», — написал он.

Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все меры для обеспечения безопасности полетов.

По данным Telegram-канала Mash, в махачкалинском аэропорту ввели план «Ковер» после повторной атаки украинских беспилотников на Каспийск. Рейсы до Москвы и Перми задерживают.

Глава региона Сергей Меликов сообщал, что в Каспийске силы ПВО уничтожили беспилотник. Информации о пострадавших не поступало. Как уточнил Mash, по региону ударил еще один дрон.