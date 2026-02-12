При атаке дронов на Ухту никто не пострадал

Глава Коми Гольдштейн: при атаке БПЛА на Ухту никто не пострадал

В результате атаки беспилотников на Ухту днем 12 января никто не пострадал. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн.

«Сегодня регион подвергся атаке украинских беспилотников. На территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте зафиксировали возгорание, работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

Гольдштейн добавил, что власти предпринимают необходимые меры безопасности. Службы экстренного реагирования перешли на работу в усиленном режиме.

«Руководство предприятий и организаций принимает необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и предотвращения возможных рисков», — заключил глава региона.

Ранее жители Ухты сообщили 360.ru о серии взрывов и сильном задымлении после прилета дронов. Посетителей торгового центра «Ярмака» в городе эвакуировали, работали сирены экстренного оповещения жителей.