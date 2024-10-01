Школьников в Курске и Курчатове с 1 октября перевели на удаленку

Школы Курска и Курчатова с 1 октября перешли на удаленный формат обучения. Такое решение власти региона приняли для обеспечения безопасности учащихся и учителей, сообщила пресс-служба правительства Курской области.

В школах оклеивают окна бронированной пленкой и укрепляют их мешками с песком. Также в учебных заведениях определили безопасные зоны, в том числе заглубленные укрытия. Работу по обеспечению безопасности проверила специальная комиссия с участием представителей силовых структур.

В пресс-службе подчеркнули, что перевод на очные занятия будет проходить с учетом мнения родителей и учителей.

«Даже в случае, если большинство выбирает очный формат, родители или законные представители могут по заявлению оставить ребенка на дистанте», — отметили в правительстве Курской области.

Ранее украинский БПЛА атаковал в Курске многоквартирный дом. Губернатор региона Алексей Смирнов заявил, что сумма ущерба из-за удара составила примерно пять миллионов рублей.