В Курске оценили ущерб от попадания дрона в многоквартирный дом

Смирнов: сумма ущерба от прилета БПЛА в жилой дом составила около 5 млн рублей

Сумма ущерба после попадания беспилотника в жилой дом в Курске составила около пяти миллионов рублей. На восстановление фасада понадобится три-четыре недели, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Алексей Смирнов.

«Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки дрона на многоэтажный дом в Курске. Во всех подъездах, кроме одного, восстановили коммуникации. По предварительным данным, сумма ущерба составляет около пяти миллионов рублей», — написал он.

По словам Смирнова, окончательную оценку проведут после получения заключения специализированной организации о состоянии строительных конструкций и возможности капитального ремонта фасада.

Глава региона отметил, что представители Фонда капитального ремонта уже провели замеры поврежденных окон в квартирах и в местах общего пользования.

Смирнов поручил профильным ведомствам оперативно получить все необходимые заключения для оценки ущерба и незамедлительного начала работ. Также они должны держать на контроле вопросы, связанные с безопасностью жильцов.

Украинские боевики нанесли дроном удар по многоквартирному дому в Курске днем 29 сентября. 360.ru показал момент атаки на видео.