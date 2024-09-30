СК показал кадры разрушений после атаки БПЛА ВСУ по жилому дому в Курске

Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ опубликовало видеозаписи с места атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по жилому дому в Курске. Соответствующие кадры ведомство разместило в своем Telegram-канале .

«Военные следователи <…> зафиксировали очередное преступление <…> в отношении мирного населения Курской области», — говорится в сообщении СК.

Как уточнили в ведомстве, Вооруженные силы Украины осуществили целенаправленный удар с использованием БПЛА по Курску. В результате этой атаки здание, расположенное по улице Ленина, получило значительные повреждения.

Представители СК также сообщили, что направят фрагменты сбитого дрона на экспертизу для установления его типа и модели.

Ранее бывший советник НАТО Жан Бо заявил, что в Курской области украинская армия несет серьезные потери западной военной техники. По его словам, главная проблема заключается в том, что Запад поставил Украине морально устаревшее вооружение, которое сложно интегрировать в современные системы управления.