Дрон ВСУ атаковал автомобиль под Белгородом | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 14:42 Дрон ВСУ атаковал автомобиль под Белгородом Гладков: из-за удара FPV-дрона в Белгородском районе пострадали три человека

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Украинские боевики ударили с помощью FPV-дрона по автомобилю, который ехал в поле между селами Нехотеевка и Журавлевка Белгородского района. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что из-за атаки получили ранения три белгородца: водитель и двое пассажиров. Два человека находятся в состоянии средней тяжести.

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«У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и множественные осколочные раны лица, у второго — множественные осколочные ранения грудной клетки, лица и верхних конечностей», — подчеркнул губернатор.

Третий пострадавший получил множественные осколочные непроникающие ранения мягких тканей лица, по рекомендации врачей от проходит амбулаторное лечение дома.

Гладков добавил, что водитель и пассажиры не согласовали выезд на обстреливаемую территорию. По его словам, ЧП можно было избежать при соблюдении правил.

Ранее украинский БПЛ сбросил взрывное устройство на машину в селе Новая Таволжанка. Автомобиль получил повреждения, из жителей никто не пострадал.