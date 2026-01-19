Shot: шесть военных ВСУ погибли от голода и мороза под Купянском

Шесть солдат ВСУ умерли от голода и холода в районе Купянска. Боевики не дождались продовольствия и поддержки от своих сослуживцев. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По данным журналистов, ВСУ на Купянском направлении столкнулись с катастрофическими проблемами и несут большие потери после безуспешных попыток вернуть город. Российские военные за последнюю неделю отразили более 30 атак в разных населенных пунктах, в том числе в Купянске.

По словам российских военных, командиры ВСУ нередко оставляют своих бойцов без поддержки. Например, во время зачистки вражеского блиндажа в районе Петропавловки нашли шесть тел украинских военных. Предположительно, все они скончались от переохлаждения. Солдатов лишили снабжения и помощи.

В то же время российская ария продолжает контролировать все перемещения противника в районе Купянска, срывая логистику и смену личного состава.

Также ВС России успешно уничтожают технику ВСУ. За прошедшие выходные ликвидировали три украинских пикапа, самоходную установку 2С1 «Гвоздика», минометную установку, боевую машину пехоты «Козак» и группу штурмовиков ВСУ на мопедах, которые пытались приблизиться к позиции.

Ранее появилась информация, что расчет самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» ВС России уничтожил штаб и пункт дислокации ВСУ под Купянском. По данным Минобороны, «Тюльпан» стал для украинских военных самым ненавистным средством поражения.