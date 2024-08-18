Шесть украинских дронов уничтожили над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В период с 13:50 по 14:35 мск 18 августа дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку и сбили шесть беспилотников над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.

Утром в воскресенье после ударов беспилотников ВСУ в Ростовской области случился пожар на складе в Пролетарске. Тогда Минобороны заявляло о ликвидации пяти украинских дронов сразу над пятью регионами России.

Также в ночь на 18 августа националисты ударили дронами по легковой машине в Горловке в Донецкой Народной Республике, а позднее — по прибывшим на помощь пожарным. В итоге ранения получили четыре сотрудника МЧС, взрыв повредил служебную автоцистерну.