Шесть украинских дронов уничтожили над Белгородской областью

Минобороны: средства ПВО уничтожили шесть дронов ВСУ над Белгородской областью

Фото: РИА «Новости»

Российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В период с 13:50 по 14:35 мск 18 августа дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку и сбили шесть беспилотников над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.

Утром в воскресенье после ударов беспилотников ВСУ в Ростовской области случился пожар на складе в Пролетарске. Тогда Минобороны заявляло о ликвидации пяти украинских дронов сразу над пятью регионами России.

Также в ночь на 18 августа националисты ударили дронами по легковой машине в Горловке в Донецкой Народной Республике, а позднее — по прибывшим на помощь пожарным. В итоге ранения получили четыре сотрудника МЧС, взрыв повредил служебную автоцистерну.

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