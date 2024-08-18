Четыре сотрудника МЧС пострадали в ДНР из-за атаки беспилотника

МЧС: в Горловке 4 сотрудника ведомства пострадали из-за атаки дрона ВСУ

Фото: Пресс-служба МЧС

В ночь на 18 августа в Горловке в результате атаки украинского беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В населенном пункте из-за попадания взрывоопасного предмета загорелась легковая машина. Когда на место для тушения прибыл пожарный автомобиль, украинские боевики атаковали его беспилотником.

«Пострадавшие сотрудники госпитализированы. Также повреждена автоцистерна», — подчеркнули в МЧС.

Специалисты ведомства ликвидировали возгорание и не позволили огню распространиться на стоящую рядом заправку.

В Белгородской области на днях украинский БПЛА атаковал бригаду скорой помощи. В это время медики оказывали помощь жильцам дома после удара другого дрона. Двое из них получили ранения.

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