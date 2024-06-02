Российская группировка войск «Днепр» уничтожила в зоне спецоперации шесть складов ВСУ с запасами материальных средств. Об этом написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

Он отметил, что ВС России атаковали расположения украинской армии в районах Нестерянки, Новоандреевки и Тягинки. В результате атак противник лишился порядка 60 военнослужащих, 36 беспилотников, САУ «Гвоздика», 47 наблюдательных пунктов, а также одной БМП и двух военных автомобилей.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис предсказал полный крах украинской армии на Харьковском направлении. Он подчеркнул, что контратаки ВСУ провалились, и российские войска вошли в укрепленный район. По его словам, после падения украинской обороны в Волчанске ВС России смогут продолжить продвижение в зоне СВО.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что обстановка на Харьковском направлении остается сложной, и у российских бойцов «есть тактический успех». Украинские военные сейчас ведут активные бои за Волчанск, добавили в ведомстве.