Сотрудники нефтебазы пострадали при атаке БПЛА на Кубани
Глава Темрюкского района Бабенков: при ударе БПЛА по нефтебазе пострадали двое
Инфраструктура нефтебазы в Краснодарском крае пострадала при атаке БПЛА, произошло возгорание цистерн. Два сотрудника получили травмы, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в своем Telegream-канале.
«Ночью от воздушного удара БПЛА пострадала инфраструктура нефтебазы. Вследствие чего произошло возгорание трех железнодорожных цистерн с мазутом», — заявил он.
К шести часам утра пожар, по информации чиновника, полностью потушили. Два сотрудника нефтебазы получили нетяжелые травмы, им оказали медицинскую помощь.
Остальных работников предприятия эвакуировали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его информации, на Кубань устроили массированную атаку беспилотниками. Кроме Темрюкского района дроны засекли в Новороссийске. Силы ПВО отразили удар.