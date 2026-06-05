Шесть человек пострадали при атаке ВСУ в Таганрогском заливе

Шесть человек госпитализировали после атаки на суда в Таганрогском заливе

В больницах Краснодарского края после атаки ВСУ на суда в Таганрогском заливе находятся шесть человек. Об этом в телеграм-канале сообщил региональный оперштаб.

«В медучреждениях Краснодарского края находятся шесть человек, пострадавших после атаки на суда в Таганрогском заливе», — заявили в пресс-службе.

В оперштабе уточнили, что все поступившие пребывают в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим оказывают необходимую врачебную помощь.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее в пятницу сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили в небе над городом 10 украинских беспилотников. Среди местных жителей никто не пострадал, но обломки упали на частный дом в Фиоленте, а также загорелись сухая трава и кустарник у подножья Ильяс-Кая.

Минобороны заявляло об уничтожении 135 БПЛА ВСУ в течение шести часов.