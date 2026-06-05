Над Севастополем сбили 10 беспилотников

Развожаев сообщил о ликвидации 10 БПЛА ВСУ над Севастополем

Средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников в небе над Севастополем. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, воздушные цели сбивали в районе Ласпи, мыса Херсонес, Балаклавы и Фиолента.

«Военные, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили атаку ВСУ. Никто из людей не пострадал», — написал глава Севастополя.

Губернатор призвал жителей города соблюдать все необходимые меры безопасности и сохранять спокойствие.

«В одном из СНТ на Фиоленте осколки от сбитого БПЛА упали на частный дом. У подножья Ильяс-Кая обнаружены отдельные очаги возгорания кустарников и травы из-за упавших обломков», — заключил он.

Утром в пятницу стало известно, что в несколько поездов пригородного сообщения отменили в Крыму, для ряда составов также изменилось расписание. С актуальным графиком движения поездов можно ознакомиться на сайте ЮППК в онлайн-режиме.

Днем ранее на Крымском мосту временно перекрывали автомобильное движение.