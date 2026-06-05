Силы ПВО сбили 135 украинских беспилотников за шесть часов

В пятницу, 5 июня, с 08:00 до 14:00 по московскому времени силы ПВО сбили 135 украинских беспилотников в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 135 украинских БПЛА самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, а также над Подмосковьем, Крымом, Краснодарским краем и другими регионами.

Ранее стало известно, что ВС России за сутки ударили по местам запуска украинских БПЛА дальнего действия в 142 регионах. Также российские военные били по местам хранения техники.