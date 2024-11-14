Число пострадавших при ударе ВСУ по центру Горловки возросло до 12

Число раненных при обстреле ВСУ центра Горловки возросло до 12. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в Telegram-канале .

Ранее он заявлял, что повреждения получили промышленные предприятия и гражданские автомобили. В центре города находили суббоеприпасы типа «колокольчик», которые Приходько рекомендовал ни в коем случае не трогать, а вместо этого срочно обращаться в экстренные службы.

Ранее ВСУ применили так называемую «тихую атаку», чтобы ударить по автобусу с пассажирами в Горловке. Боевики выключили беспилотник и сбросили его на автобус сверху. Из-за этого система радиоэлектронной борьбы не смогла сработать. Один мирный житель погиб, еще двое пострадали.