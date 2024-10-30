ВСУ применили «тихую атаку» для удара по автобусу с пассажирами в Горловке

Мэр Горловки Приходько: ВСУ применили «тихую атаку» при ударе на автобус

ВСУ применили тактику «тихой атаки» во время удара дроном-камикадзе по автобусу в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» мэр региона Иван Приходько.

По его словам, система радиоэлектронной борьбы не сработала, потому что украинские боевики «выключили винты», из-за чего беспилотник «камнем упал на автобус».

В результате атаки погиб один мирный житель, еще два пострадали.

Приходько отметил, что украинские войска постоянно обстреливают Горловку. Каждый день «от 20 до 40» раз в сторону региона пускают дроны.

Ранее жительницу Горловки заподозрили в шпионаже. Сотрудник ФСБ задержали ее. По словам официального представителя УФСБ РФ по региону Арины Клепановой, женщина собирала и передавала спецслужбам Украины данные о местах дислокации подразделений Минобороны.