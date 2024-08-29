Шесть беспилотников ВСУ уничтожили за ночь над тремя регионами России

МО: силы ПВО уничтожили 6 дронов ВСУ над Крымом, под Брянском и Белгородом

В ночь на 29 августа украинские боевики пытались атаковать беспилотниками три российских региона. Силы противовоздушной обороны сбили дроны противника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны .

«При попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов <…> дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских БПЛА самолетного типа», — указали в оборонном ведомстве.

Три беспилотника сбили над Крымом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнял, что дроны ликвидировали над акваторией Черного моря. Еще два уничтожили в Брянской области, один — над территорией Белгородской области.

В период с 01:55 до 02:20 по московскому времени российские военные сорвали еще одну попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Дежурные огневые средства уничтожили три безэкипажных катера в Черном море, которые следовали в сторону Крыма.