Два дрона ВСУ сбили над акваторией моря в Севастополя

Развожаев: ПВО сбили два БПЛА ВСУ над акваторией моря у Севастополя

Российские военные в Севастополе отразили атаку Вооруженных сил Украины. Уже уничтожили два беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Работает ПВО. По предварительной информации, уже сбито два БПЛА над акваторией моря», — написал он.

Развожаев предупредил, что все службы привели в состояние боевой готовности. Также он попросил население сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, оставаясь во временных укрытиях.

По данным Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты города не пострадали.

Ранее Развожаев сообщил, что ВСУ запустили по Севастополю ложные воздушные цели. Он также предупредил об очередном учебном выстреле в районе Северного мола, который проведет российский флот.

За сутки до этого бойцы Черноморского флота ликвидировали два безэкипажных катера, запущенных со стороны Украины.