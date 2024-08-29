Еще два дрона ВСУ сбили над Брянской областью
Богомаз: над Брянской областью уничтожили два дрона ВСУ, пострадавших нет
Российские военные ликвидировали еще два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.
Богомаз добавил, что на месте уже работают оперативные и экстренные службы. Он снова поблагодарил российских зенитчиков за службу стране.
До этого в Брянской области силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник. Тогда тоже никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.
Ранее три человека пострадали при атаке дронов-камикадзе, которыми украинские военные атаковали село Курковичи. Богомаз сообщал, что ранения получил глава Стародубского округа.