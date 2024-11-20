В Госдуме считают абсурдом заявление президента Украины Владимира Зеленского о принуждении силой России к миру. Об этом РИА «Новости» заявил депутат от крымского региона, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Так парламентарий высказался о заявлении украинского лидера, что Россию следует принудить силой к «справедливому миру». По словам Шеремета, сама формулировка удивляет, так как подобная бравада не соответствует реалиям на поля боя.

«Страх и алчность толкают кровавого самозванца Зеленского продолжать трясти бумажной булавой, делая абсурдные и грозные заявления в адрес России, озвучивая нереалистичные планы», — сказал депутат.

Шеремет также назвал Зеленского военным преступником и террористом, которому придется ответить за все свои преступления.

Ранее оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский призвал внести изменения в конституцию страны, чтобы упразднить пост президента. По его словам, это поможет очистить Украину от агентов иностранного влияния и вернуть ей независимость.