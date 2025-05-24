Шарий отметил странную деталь в работе ПВО Украины при атаке на Киев
Шарий: украинские силы ПВО вяло отражали массированную атаку БПЛА по Киеву
Украинская система противовоздушной обороны перестала нормально работать во время массированной атаки беспилотников на Киев. Таким мнением поделился украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.
«Пишут, что ПВО было, но очень вяло», — отметил блогер.
Шарий опубликовал несколько видео, на которых было видно, как ударные беспилотники атаковали цели в украинской столице. При этом фактически не встречали сопротивления со стороны сил ПВО.
В одном из сообщений блогер написал, что в Киеве наблюдали «Шахедов» штук 10 в одну точку», а ПВО не было.
Российские военные нанесли массированный удар по столице Украины в ночь на субботу, 24 мая. По городу ударили с помощью дронов-камикадзе «Герань» и баллистических ракет.
В начале прошлой недели армия России нанесла мощные удары высокоточным оружием по Киеву и Одесской области. Были атакованы склады вооружений, ангар с ГСМ и ресторан «Британия», где находился штаб офицеров системы ПВО.