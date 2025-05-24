Шарий отметил странную деталь в работе ПВО Украины при атаке на Киев

Украинская система противовоздушной обороны перестала нормально работать во время массированной атаки беспилотников на Киев. Таким мнением поделился украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале .

«Пишут, что ПВО было, но очень вяло», — отметил блогер.

Шарий опубликовал несколько видео, на которых было видно, как ударные беспилотники атаковали цели в украинской столице. При этом фактически не встречали сопротивления со стороны сил ПВО.

В одном из сообщений блогер написал, что в Киеве наблюдали «Шахедов» штук 10 в одну точку», а ПВО не было.

Российские военные нанесли массированный удар по столице Украины в ночь на субботу, 24 мая. По городу ударили с помощью дронов-камикадзе «Герань» и баллистических ракет.

В начале прошлой недели армия России нанесла мощные удары высокоточным оружием по Киеву и Одесской области. Были атакованы склады вооружений, ангар с ГСМ и ресторан «Британия», где находился штаб офицеров системы ПВО.