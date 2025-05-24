Мощные взрывы прогремели в Киеве

В Киеве прогремели мощные взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Политика страны» .

«Мощные взрывы в Киеве. [Мэр Киева Виталий] Кличко сообщает о работе ПВО», — уточнило издание.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что украинская столица оказалась под ударом баллистических ракет и «Шахедов».

Кличко также рассказал, что более 20 российских беспилотников летят на Киев с трех разных направлений. Речь идет о Броварском, Вышгородском и Бориспольском районах, сообщило агентство УНИАН.

Кроме того, глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о падении обломков в Швеченковском и Святошинском районах города.

Вечером 24 мая в украинской столице и большей части областей страны объявили воздушную тревогу. Украинские Telegram-каналы уточняли, что из-за «Шахедов».