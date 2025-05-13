Несколько дней Киев полыхал из-за ударов со стороны Вооруженных сил России. Бойцы атаковали склады вооружений и ресторан «Британия», где находился штаб офицеров харьковской системы ПВО, сообщил «Царьград».

По его данным, атака стала ответом Украине на отказ от перемирия в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Украинские власти не просто отвергли предложение, но и попытались сорвать мероприятия 9 мая в России.

«Так что наши войска нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам. Пожар вспыхнул и на заводе „Арсенал“, где хранились ракеты. Тушили несколько часов. Сгорели предприятие „Бетонеталон“, где производили инженерные конструкции для нужд ВСУ, а также ангар с горюче-смазочными материалами под Одессой», — отметили авторы материала.

ВС России поразили учебные центры по подготовке военно-морских сил. Выбор целей и их уничтожение носить превентивный характер, подчеркивают эксперты. Таким образом российские военные ограничивают возможности ВСУ для ответных решений.

Накануне ВС России освободили Котляровку в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт перешел под контроль подразделений группировки войск «Центр».