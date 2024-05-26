Украинцы придумали новый способ побега за границу

Украинцы призывного возраста бросают свои машины на трассе Одесса — Рени ради побега за границу. Об этом рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он объяснил, что для побега граждане Украины используют транзитную зону Молдавии на трассе Одесса — Рени.

«В этой транзитной зоне останавливаться нельзя, люди бросают на трассе машину и бегут в сторону молдавского села Паланка», — рассказал координатор подполья.

По его словам, раньше для этого способа побега украинцы покупали дешевые машины. А сейчас на обочине трассы бросают и грузовики.

Ранее о таком способе побега рассказал представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада». По его словам, пограничники контролируют эту трассу, но пресечь все побеги не могут. Чтобы остановить поток убегающих уклонистов, украинские власти сотрудничают в Молдавией.