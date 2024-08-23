Shaman спел песню с мальчиком, отец которого погиб в зоне СВО

Shaman исполнил песню «Отец» с мальчиком, папа которого погиб в зоне СВО

Фото: РИА «Новости»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, представил новую песню под названием «Отец». Артист исполнил ее вместе с 11-летним мальчиком из Барнаула, папа которого погиб в зоне спецоперации, защищая Родину.

Концерт в преддверии военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» проходил на Красной площади.

«Я познакомился с Егором 9 мая на телепередаче, и меня очень тронула его история про отца, который погиб в зоне специальной военной операции. Там у меня родилась идея — написать песню», — процитировало Shaman’а РИА «Новости».

Как отметил артист, Егор остался единственным мужчиной в семье. Парень стойко держится, несмотря на то, что ему только 11 лет.

Звание заслуженного артиста России Shaman’у присвоил президент Владимир Путин. Дронов на это заявил: «Служу России!»

Ранее Shaman вместе с другими российскими певцами снялся в новом клипе группы «Любэ» на песню «За тебя, Родина-мать». Артисты исполнили отрывки из культовой композиции, впервые прозвучавшей на открытии Олимпиады в Сочи. Видеоролик презентовали ко Дню государственного флага России.

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