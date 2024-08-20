«Сгорел дотла». Появился ролик с разгромом командного состава, солдат и склада ВСУ

Минобороны показало видео с уничтожением пункта управления и склада ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны

Российские военные уничтожили украинских командиров, солдат, а также их пункт управления и склад с оружием. Видео с ударом показали в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в ночь на 20 августа у населенного пункта Глухов Сумской области экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России скинул бомбы на пункт управления и склад с боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады противника. В результате украинская армия лишилась командного состава и военнослужащих этого соединения.

В пресс-службе добавили, что экипаж успешно вернулся на аэродром вылета после того, как получил подтверждение от разведчиков, что цели уничтожены.

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