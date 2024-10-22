Северная Корея опровергла слухи об отправке своих солдат в Россию

Представитель Северной Кореи при ООН назвал слухами появившуюся информацию об отправке военных страны в Россию. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.
«Моя делегация не считает нужным комментировать подобные необоснованные стереотипные слухи», — заявил дипломат.
Ранее Ким Е Чжон, сестра Ким Чен Ына, назвала Украину и Южную Корею «невоспитанными собаками, выпестованными США». Она объяснила, что обе страны суетятся и просят о помощи зарубежных партнеров и в то же время лгут в адрес соседей, обладающих ядерным оружием.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не дал прямого ответа на вопрос о северокорейских солдатах. Он заявил, что по этой теме слишком много противоречивой информации.
Попытку Арашукова дать взятку в «Черном дельфине» сняли на видео
Жителям Павловского Посада показали фильм о заводе электронной техники
Три котельные реконструировали в Подольске в 2024 году
Новый рентгенологический кабинет открыли в стоматологии в Подольске
Ливневую канализацию обустроили еще на двух улицах в Серпухове
Ответа России на угрозы атаковать Петербург испугались в Польше
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте