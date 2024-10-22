Северная Корея опровергла слухи об отправке своих солдат в Россию

Представитель Северной Кореи при ООН назвал слухами появившуюся информацию об отправке военных страны в Россию. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap .

«Моя делегация не считает нужным комментировать подобные необоснованные стереотипные слухи», — заявил дипломат.

Ранее Ким Е Чжон, сестра Ким Чен Ына, назвала Украину и Южную Корею «невоспитанными собаками, выпестованными США». Она объяснила, что обе страны суетятся и просят о помощи зарубежных партнеров и в то же время лгут в адрес соседей, обладающих ядерным оружием.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не дал прямого ответа на вопрос о северокорейских солдатах. Он заявил, что по этой теме слишком много противоречивой информации.