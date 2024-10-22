Поведение Украины и Южной Кореи схоже — обе страны постоянно суетятся и умоляют о помощи международных партнеров. На это указала сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон в эфире Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся туда и сюда для попрошайничества и осмеливаются нести нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием, они одинаковые, как две капли воды», — сказала она.

Ким Е Чжон заметила, что у тактики обеих стран есть общие черты, присущие «невоспитанным собакам, выпестованным США».

Она также осудила ситуацию, связанную с беспилотниками из Южной Кореи, которые нарушили воздушное пространство КНДР. Сестра Ким Чен Ына пообещала, что последствия таких действий для Сеула не заставят себя ждать.

Ранее американский предприниматель Илон Маск отметил возможное обострение ситуации на фоне обсуждений потенциальной отправки из Южной Кореи войск в поддержку Украины.