Серия взрывов прозвучала в Киеве

В Киеве прозвучала серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Киеве слышны взрывы», — уточнило издание.

Минутой ранее издание отметило, что в украинской столице звучит воздушная тревога.

До этого Telegram-канал телеканала ТСН сообщил, что силы противовоздушной обороны работают по беспилотникам противника в Киеве и Киевской области. Воздушную тревогу в столице и области объявили, заметив 40 российских дронов.

Жителей призвали спрятаться в укрытиях и четко следовать правилам безопасности.

По данным украинского издания «Инсайдер.UA», на Украине ожидают около 100 беспилотников.

Ранее серия взрывов прогремела в городе Староконстантинове Хмельницкой области, где находится один из военных аэродромов Воздушных сил Украины.

До этого украинские энергетики экстренно отключили электричество в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях на фоне воздушной тревоги.