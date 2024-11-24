Серия взрывов прозвучала в Киеве
В Киеве прозвучала серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».
«В Киеве слышны взрывы», — уточнило издание.
Минутой ранее издание отметило, что в украинской столице звучит воздушная тревога.
До этого Telegram-канал телеканала ТСН сообщил, что силы противовоздушной обороны работают по беспилотникам противника в Киеве и Киевской области. Воздушную тревогу в столице и области объявили, заметив 40 российских дронов.
Жителей призвали спрятаться в укрытиях и четко следовать правилам безопасности.
По данным украинского издания «Инсайдер.UA», на Украине ожидают около 100 беспилотников.
Ранее серия взрывов прогремела в городе Староконстантинове Хмельницкой области, где находится один из военных аэродромов Воздушных сил Украины.
До этого украинские энергетики экстренно отключили электричество в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях на фоне воздушной тревоги.