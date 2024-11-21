В нескольких регионах Украины экстренно отключили свет на фоне взрывов

На Украине энергетики объявили об экстренных отключениях света в столице и нескольких регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе компании ДТЭК.

«Экстренные отключения света применяют в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях», — указали в компании.

Аналогичная ситуация сложилась на территории Донецкой Народной Республики, которая находится под контролем киевского режима.

На фоне воздушной тревоги, которую ранее объявили по всей Украине, аварийные отключения также вводили в Житомирской и Сумской областях.

Минобороны России сообщало о массированном ударе по объектам украинской энергетики и газодобычи 17 ноября, которые использовали для обеспечения работы ВПК страны. На Украине прогремели взрывы, а в большинстве областей ввели режим аварийных отключений электроэнергии.