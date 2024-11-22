Взрывы прогремели около военного аэропорта на западе Украины

Серия взрывов прогремела после включения сигналов воздушной тревоги в украинском городе Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны» .

На востоке города находится один из военных аэродромов Воздушных сил Украины.

«Сообщают о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области», — говорится в сообщении авторов канала.

Они уточнили, что город атаковали беспилотники.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, кроме Хмельницкой области, сигналы воздушной тревоги также объявили в Житомирской, Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Черниговской областях.

В минувший четверг, 21 ноября, украинские энергетики объявили о масштабных отключениях света в ряде регионов на фоне воздушных ударов. Без электроснабжения частично оставили Киев и его пригороды, Одессу и Днепропетровскую область.